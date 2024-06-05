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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» приняла решение о будущем Комана

05 Июня 2024 • 13:12 Комментировать

Французский полузащитник Кингсли Коман может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортует аккаунт deadlinedaylive, ссылаясь на источник.

Боссы мюнхенской «Баварии» готовы рассмотреть продажу игрока. Клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость благодаря уходу Комана. Оклад вингера составляет 15 миллионов евро в год.

27-летний француз выступает за «Баварию» с лета 2017 года. Срок действующего контракта Кингсли с мюнхенцами истекает в конце июня 2027-го.

В минувшем сезоне Бундеслиги Коман провел 17 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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