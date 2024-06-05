Звезда «Байера» Вирц высказался о своём будущем

Один из лидеров леверкузенского «Байера» Флориан Вирц ответил на вопрос относительно своего будущего.
«Все в курсе, что у меня на руках действующий контракт. Поэтому не время говорить об этом. Меня все устраивает в Леверкузене, здесь комфортно. Прямо сейчас все мои мысли сосредоточены на чемпионате Европы-2024. Остальное меня не интересует», - передает слова немецкого полузащитника Mundo Deportivo.
В прошлом сезоне Флориан сыграл 32 матча, забил 11 мячей и сделал 11 голевых передач. Трудовой договор полузащитника с леверкузенским «Байером» рассчитан до середины 2027 года.
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