Звезда «Байера» Вирц высказался о своём будущем

«Все в курсе, что у меня на руках действующий контракт. Поэтому не время говорить об этом. Меня все устраивает в Леверкузене, здесь комфортно. Прямо сейчас все мои мысли сосредоточены на чемпионате Европы-2024. Остальное меня не интересует», - передает слова немецкого полузащитника Mundo Deportivo.