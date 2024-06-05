В «Баварии» нашли новую работу для Мюллера

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может остаться в немецком клубе после завершения игровой карьеры. Как информирует Miasanmia, ветерану команды хотят предложить руководящую должность.

Напомним, что 34-летний нападающий защищает цвета мюнхенского коллектива с 2008 года. Он может после окончания карьеры получить место в наблюдательном или исполнительном совете.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Мюллер сыграл 31 поединок за «Баварию». Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей и девять голевых передач. Действующий контракт Томаса с мюнхецами рассчитан до середины 2025 года.