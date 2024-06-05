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«Реал» вернулся к переговорам со звездой «Баварии»

05 Июня 2024 • 11:21 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис по-прежнему находится в сфере интересов мадридского «Реала». Об этом посредством социальных сетей информирует журналист Фабрицио Романо.

Представители «королевского» клуба возобновили переговоры с канадским латералем, который так и не договорился с «Баварией» об условиях нового трудового соглашения. Контракт между сторонами истекает летом следующего года.

Во время переговорного процесса мадридская сторона дала понять, что не станет платить за Дэвиса 50 миллионов евро, на которые рассчитывает «Бавария». «Реал» готов подписать игрока на выгодных для себя условиях.

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Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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