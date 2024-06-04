Матс Хуммельс, у которого заканчивается контракт с дортмундской «Боруссией», может стать игроком столичной итальянской команды – «Ромы». Такой новостью делится Football Italia.

Отмечается, что Матс готов пойти даже на понижение зарплаты, но при условии, что с ним будет подписан контракт на несколько лет. «Рома» может подписать опытного немца бесплатно – в конце июня у Матса заканчивается трудовой договор со «шмелями».

Хуммельсу 35 лет, но он по-прежнему в форме. Об этом говорят его 40 матчей за «Боруссию» в минувшем сезоне, в них он забил четырежды.

Ранее слухи также связывали Хуммельса с другими итальянскими грандами – «Ювенутсом» и «Миланом».