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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет купить пять звёзд – раскрыты все имена слухи

04 Июня 2024 • 17:09 Комментировать (2)

Новым главным тренером «Баварии» на днях стал Венсан Компани. Теперь мюнхенский топ-клуб переключился на работу на трансферном рынке. Как стало известно Bild, в «Баварии» составили список трансферных пожеланий на лето. Он выглядит таким образом:

- Хави Симонс («ПСЖ»);

- Джонатан Та («Байер»);

- Френки де Йонг («Барселона»);

- Крис Фюрих («Штутгарт»);

- Жоау Пальинья («Фулхэм») или Оману Онана («Эвертон»).

Напомним, что «Бавария» завершила сезон 2023/2024 без трофеев. Если говорить о Бундеслиге, то мюнхенская команда финишировала только на третьем месте, пропустив вперёд «Штутгарт» и «Байер».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джонатан Та Френки де Йонг Хави Симонс Жоау Пальинья Амаду Онана трансферы футбола - лето 2024 Крис Фюрих ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Nam4uK
04 Июня 2024 в 17:33
Френки не купят наверное. Минимум 70 млн просить Барса будет.
Барсафобия
04 Июня 2024 в 17:17
амаду а не омону
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