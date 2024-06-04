Новым главным тренером «Баварии» на днях стал Венсан Компани. Теперь мюнхенский топ-клуб переключился на работу на трансферном рынке. Как стало известно Bild, в «Баварии» составили список трансферных пожеланий на лето. Он выглядит таким образом:

- Хави Симонс («ПСЖ»);

- Джонатан Та («Байер»);

- Френки де Йонг («Барселона»);

- Крис Фюрих («Штутгарт»);

- Жоау Пальинья («Фулхэм») или Оману Онана («Эвертон»).

Напомним, что «Бавария» завершила сезон 2023/2024 без трофеев. Если говорить о Бундеслиге, то мюнхенская команда финишировала только на третьем месте, пропустив вперёд «Штутгарт» и «Байер».