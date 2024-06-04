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«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ»

04 Июня 2024 • 12:58 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» в летнее трансферное окно может усилиться полузащитником «ПСЖ». Речь идёт о Хави Симонсе, который прошлый сезон провёл в Бундеслиге на правах аренды за «РБ Лейпциг».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль знаком с Симонсом по работе в «РБ Лейпциге». Специалисту очень нравится игра нидерландского футболиста. Эберль активно продвигает идею трансфера Симонса.

Отметим, что «Бавария» согласна на вариант с арендой 21-летнего полузащитника. Симонс намерен определиться с будущим только после окончания чемпионата Европы. В услугах Хави также заинтересована каталонская «Барселона».

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