«Боруссия» Дортмунд нацелилась на одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» положила глаз на одного из лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги. Речь идёт о форварде «Штутгарта» Серу Гирасси, который закончил минувший сезон с 28 голами в чемпионате Германии и занял вторую строчку в таблице бомбардиров после Гарри Кейна.

По информации от Фабрицио Романо, «Боруссия» уже провела переговоры с Гирасси и обсудила с футболистом потенциальное сотрудничество. 28-летний гвинеец ранее также был интересен мюнхенской «Баварии», но игрок не хочет исполнять роль запасного.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в контракте Гирасси есть сумма отступных, которая составляет в районе 20-25 миллионов евро.