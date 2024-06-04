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Ройс договорился с новым клубом слухи

04 Июня 2024 • 02:50 Комментировать
Лос-Анджелес Гэлакси
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Спортинг Канзас-Сити
16.06 05:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс готовится к переезду в США.

35-летний футболист достиг договорённости с «Лос-Анджелес Гэлакси», докладывает журналист Сесар Луис Мерло. Контракт немецкого атакующего хавбека с клубом МЛС будет рассчитан до конца 2025 года.

Марко Ройс выступал за «Боруссию» из Дортмунда с 2012 года. Финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (0:2), прошедший 1 июня, стал для игрока последним матчем в составе «шмелей».

В общей сложности на счету Ройса 170 забитых голов и 131 результативная передача в 429 поединках за дортмундцев во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
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