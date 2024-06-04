Кейн рассказал о своём состоянии в преддверии Евро-2024

Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн ответил на вопрос о своей текущей форме.

Капитан «трёх львов» вышел на замену на 61-й минуте товарищеского матча против сборной Боснии и Герцеговины (3:0), а в концовке поединка отметился забитым мячом. Состояние 30-летнего нападающего вызывало опасения, поскольку тот пропустил последние два матча «Баварии» из-за проблем со спиной.

«Я чувствую себя хорошо, а пропущенные матчи были мерой предосторожности. Впереди важное лето, мы не хотели рисковать. Кроме того, это была хорошая возможность отдохнуть после трудного сезона. Я хорошо провёл неделю на тренировках, получил игровые минуты сегодня, и в пятницу, уверен, снова получу время [в матче с Исландией]. Я буду готов к групповому этапу. Отдых в концовке клубного сезона лишь пойдёт мне на пользу», – приводит пресс-служба сборной Англии слова Кейна.