Кейн обошёл Роналдо и Ибрагимовича по голам за сборную

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отпраздновал свой очередной гол в составе сборной Англии.

30-летний футболист вышел на замену на 61-й минуте сегодняшнего товарищеского матча против сборной Боснии и Герцеговины, а на 89-й минуте установил на табло окончательный результат – 3:0. Как отмечает журналист Уилл Джинс, Кейн превзошёл по количеству голов за национальную команду сразу двух великих экс-форвардов – Роналдо и Златана Ибрагимовича. В их активе по 62 забитых мяча за сборную Бразилии и Швеции соответственно, в то время как у англичанина теперь 63 точных удара.

Свой следующий товарищеский матч сборная Англии проведёт 7 июня – соперником будет Исландия.