Флик сделает всё возможное, чтобы убедить Киммиха перейти в «Барселону»

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик намерен переманить в свою команду Йозуа Киммиха.

Специалист знаком с полузащитником по совместной работе в «Баварии», за которую игрок выступает по сей день, а также в сборной Германии. По информации журналиста Давида Бернабеу, этим летом Флик сделает всё возможное, чтобы убедить Киммиха покинуть Мюнхен и перебраться в «Барселону». Контракт 29-летнего хавбека с немецким грандом истекает через год, чем и рассчитывают воспользоваться «сине-гранатовые».

«Барселона» считалась одним из главных претендентов на Йозуа Киммиха ещё при Хави Эрнандесе, который был уволен в мае.