Санчо сделал заявление

Вингер «Боруссии» Джедон Санчо выступил с заявлением спустя два дня после поражения от «Реала» в финале Лиги чемпионов.

«Какие сумасшедшие шесть месяцев в «Боруссии». Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем, эти моменты делают нас только сильнее. Я рад быть частью такой замечательной команды!

Хочу поздравить «Реал» с победой в Лиге чемпионов. Тем вечером мы проиграли, но мы должны гордиться собой. Мы – семья, и эти моменты нас не сломают. Спасибо всем, кто пришёл поддержать нас в такой особенный день!» - написал Санчо в социальных сетях.

Санчо также поблагодарил всех в «Боруссии», выделив тренера (Эдина Терзича) и директоров (Себастьяна Келя и Ханса-Йоахима Вацке). Кроме того, футболист выразил благодарность фанатам дортмундского клуба.

Отметим, что права на Джедона Санчо принадлежат «Манчестер Юнайтед».