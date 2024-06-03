«Бавария» может продать Упамекано летом

Мюнхенская «Бавария» в летнее трансферное окно может продать своего центрального защитника Дайо Упамекано. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, руководство склоняется к тому, чтобы расстаться с французским футболистом.

Отмечается, что Эрик Дайер останется в команде на следующий сезон. Также руководство «Баварии» не намерено продавать Маттейса де Лигта, который является очень популярной фигурой в раздевалке.

Напомним, Упамекано перебрался в «Баварию» летом 2021 года из «РБ Лейпцига», но с тех пор так и не смог хорошо проявить себя на «Альянц Арене». Во второй половине минувшего сезона Дайо уже не был основным игроком «Баварии».