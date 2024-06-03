«Боруссия» собирается продлить контракт с Терзичем

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич, скорее всего, останется в команде на следующий сезон.

Как передаёт в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо, «Боруссия» планирует в ближайшее время предложить Терзичу новое соглашение.

Напомним, ранее была информация, что дортмундский клуб не планирует продлевать контракт со специалистом.

Терзич работает в «Боруссии» с лета 2022 года. Под его руководством клуб финишировал на пятой строчке в минувшем сезоне чемпионата Германии, набрав 63 очка в 34 матчах. Также клуб дошёл до финала Лиги чемпионов, где проиграл мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.