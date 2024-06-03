Романо оценил вероятность трансфера Фернандеша в «Баварию»

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо оценил вероятность того, что полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш этим летом продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии».

«Реальность такова, что агент Фернандеша действительно встречался с представителями некоторых топ-клубов на прошлой неделе. Контакты имели место быть, но сейчас Бруну сконцентрирован на «Манчестер Юнайтед». Уход полузащитника нельзя назвать чем-то предрешённым. Многое будет зависеть от того, каким будет новый проект «Манчестер Юнайтед» и какой тренер будет в команде. Руководство через некоторое время должно провести встречу с игроком, где стороны примут решение. Если Бруну решит остаться, не исключено, что ему предложат новый контракт», – заявил Романо в своём подкасте.