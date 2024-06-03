«Реал» заплатит «Боруссии» 4,5 млн евро после победы в Лиге чемпионов

В минувший уик-энд состоялся финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией». Мадридский клуб победил соперника из Дортмунда со счетом 2:0. Голами отметились защитник Дани Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор.

Как сообщает Bild, победа Джуда Беллингема принесла его бывшему клубу серьезное вознаграждение. «Реал» должен выплатить немцам 4,5 миллиона евро. Такой пункт прописан в контракте английского хавбека.

Напомним, что ранее «королевский» клуб заплатил «Боруссии» пять миллионов евро после чемпионства в Испании. Таким образом, на успехах Беллингема «шмели» заработали почти десять миллионов.

Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала»