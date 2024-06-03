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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» заплатит «Боруссии» 4,5 млн евро после победы в Лиге чемпионов

03 Июня 2024 • 10:35 Комментировать (2)

В минувший уик-энд состоялся финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией». Мадридский клуб победил соперника из Дортмунда со счетом 2:0. Голами отметились защитник Дани Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор.

Как сообщает Bild, победа Джуда Беллингема принесла его бывшему клубу серьезное вознаграждение. «Реал» должен выплатить немцам 4,5 миллиона евро. Такой пункт прописан в контракте английского хавбека.

Напомним, что ранее «королевский» клуб заплатил «Боруссии» пять миллионов евро после чемпионства в Испании. Таким образом, на успехах Беллингема «шмели» заработали почти десять миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Ceroki
03 Июня 2024 в 11:17
Джуд хорошо начал , но как то настораживает его невнятная игра в каких-то статусных матчах , Вини в этом плане покруче будет .
Francisco Gento
03 Июня 2024 в 11:10
Не жалко. 15-я победа дороже.
Сейчас "Реалу" надо искать клуб, с которым можно будет аналогично рассчитаться за перспективу 16-й победы в ЛЧ.
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