«Реал» скоро может начать работу по трансферу двух защитников

Мадридский «Реал» в ближайшее время может начать работу по трансферу двух защитников. Речь идёт о левом фуллбеке мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвисе и о центральном защитнике «Лилля» Лени Йоро.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, после трансфера Килиана Мбаппе в «Реале» намерены заняться сделками по двум вышеперечисленным футболистам. Отметим, что как у Дэвиса, так и у Йоро летом 2025 года истекают контракты, поэтому руководство «королевского клуба» рассчитывает заполучить игроков по скидке.

Напомним, на днях «Реал» Мадрид оформил пятнадцатую в своей истории победу в Лиге чемпионов.