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«Реал» скоро может начать работу по трансферу двух защитников

03 Июня 2024 • 09:29 Комментировать

Мадридский «Реал» в ближайшее время может начать работу по трансферу двух защитников. Речь идёт о левом фуллбеке мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвисе и о центральном защитнике «Лилля» Лени Йоро.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, после трансфера Килиана Мбаппе в «Реале» намерены заняться сделками по двум вышеперечисленным футболистам. Отметим, что как у Дэвиса, так и у Йоро летом 2025 года истекают контракты, поэтому руководство «королевского клуба» рассчитывает заполучить игроков по скидке.

Напомним, на днях «Реал» Мадрид оформил пятнадцатую в своей истории победу в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Лилль Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги
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