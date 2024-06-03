Сане рассказал о переговорах с «Баварией»

Футболист «Баварии» Лерой Сане поделился мыслями о своём будущем в клубе.

Текущий договор 28-летнего вингера истекает через год, в связи с чем по ходу завершившегося сезона нередко появлялись слухи о возможном уходе игрока.

«За последние несколько недель я неоднократно говорил, как мне нравится выступать за «Баварию». Мы уже провели первые переговоры и продолжим их после чемпионата Европы, когда настанет подходящее время. Сейчас я сосредоточен на сборной Германии, для меня очень важна национальная команда», – заявил в интервью Kicker Сане, записавший на счёт 10 забитых мячей и 13 ассистов в 42 матчах минувшей кампании.