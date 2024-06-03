Игроки Бундеслиги признали экс-футболиста «Ливерпуля» главным разочарованием сезона

В Германии определили главное разочарование завершившегося розыгрыша Бундеслиги путём голосования среди игроков.

В опросе от известного журнала Kicker приняли участие 227 футболистов Бундеслиги. Первое место в рейтинге разочарований занял Наби Кейта («Вердер»). Полузащитник, прошлым летом пришедший из «Ливерпуля», набрал 25,6% голосов. Вторая строчка осталась за Никласом Зюле из дортмундской «Боруссии» (13,2%), третий – Дайо Упамекано из «Баварии» (9,3%).

Место в пятёрке также нашлось для Леонардо Бонуччи («Унион», 5,3%) и Леона Горецки («Бавария», 4%). Чуть ниже расположились Йозуа Киммих и Ким Мин Джэ (оба – «Бавария», по 3,5%).