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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игроки Бундеслиги признали экс-футболиста «Ливерпуля» главным разочарованием сезона

03 Июня 2024 • 02:20 Комментировать

В Германии определили главное разочарование завершившегося розыгрыша Бундеслиги путём голосования среди игроков.

В опросе от известного журнала Kicker приняли участие 227 футболистов Бундеслиги. Первое место в рейтинге разочарований занял Наби Кейта («Вердер»). Полузащитник, прошлым летом пришедший из «Ливерпуля», набрал 25,6% голосов. Вторая строчка осталась за Никласом Зюле из дортмундской «Боруссии» (13,2%), третий – Дайо Упамекано из «Баварии» (9,3%).

Место в пятёрке также нашлось для Леонардо Бонуччи («Унион», 5,3%) и Леона Горецки («Бавария», 4%). Чуть ниже расположились Йозуа Киммих и Ким Мин Джэ (оба – «Бавария», по 3,5%).

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