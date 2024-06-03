Игроки Бундеслиги выбрали главную звезду сезона – Кейн не попал в топ-5

Футболисты клубов Бундеслиги приняли участие в традиционном опросе по итогам сезона.

Признания у коллег удостоился атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц – ему достался 51% голосов 227 среди опрошенных в номинации «лучший игрок сезона» от Kicker. Второе место занял ещё один чемпион – Гранит Джака (7,5%) третий – Алехандро Гримальдо из всё того же «Байера» (6,2%). Серу Гирасси («Штутгарт», 5,3%) стал четвёртым, а Джамал Мусиала («Бавария») и Дениз Ундав («Штутгарт») поделили пятую позицию – за них отдано по 4,4% голосов.

Любопытно, что Гарри Кейн, выигравший бомбардирскую гонку, по итогам голосования стал лишь седьмым – 3,5%.