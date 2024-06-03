«Бавария» приняла решение по Станишичу, который провёл сезон в «Байере»

В «Баварии» впечатлены игрой защитника Йосипа Станишича за «Байер».

24-летний футболист стал чемпионом Германии и обладателем кубка страны в составе «фармацевтов», в то время как мюнхенский гранд провёл кампанию без трофеев. По сообщениям журналиста Франка Линкеша, хорват точно вернётся в расположение «Баварии» после успешного сезона в коллективе Хаби Алонсо. Спортивное руководство мюнхенцев считает, что универсальный защитник может сыграть важную роль в команде Венсана Компани.

Йосип Станишич отметился четырьмя забитыми голами и шестью ассистами в 38 поединках за «Байер». Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года.