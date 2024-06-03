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Сане ответил на вопрос о шансах сборной Германии выиграть Евро-2024

03 Июня 2024 • 00:13 Комментировать
Германия
...
Шотландия
14.06 22:00

Вингер «Баварии» Лерой Сане оценил перспективы сборной Германии на домашнем чемпионате Европы.

Уже 14 июня команда Юлиана Нагельсманна проведёт матч первого тура группового этапа против Шотландии. В одном квартете с хозяевами турнира также выступают сборные Швейцарии и Венгрии.

«Думаю, Германия – один из фаворитов. У нас отличный состав с невероятными качествами. Мы просто должны играть с той же энергией, что и в товарищеских матчах против Нидерландов и Франции, и тогда всё будет в порядке. Если мы преуспеем в этом, то станем одними из главных фаворитов турнира», – цитирует Bayern & Germany Сане.

Матчи Евро-2024 пройдут с 14 июня по 14 июля.

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Бавария Сборная Германии евро-2024 Лерой Сане ещё теги

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Сегодня, 03 Июня
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Надёжная ставка и прогноз на матч Германия – Шотландия Евро-2024 – 14 июня 2024
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