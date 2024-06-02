Сане прокомментировал слова Нагельсманна, назвавшего провал «Баварии» полезным

Футболист «Баварии» Лерой Сане поделился мнением о недавнем высказывании Юлиана Нагельсманна.

Нынешний рулевой сборной Германии считает, что сезон без трофеев принесёт «Баварии» пользу в долгосрочной перспективе.

«Нам определённо нужно извлечь уроки и снова идти в бой. Я жажду вновь выигрывать трофеи, в этом не может быть сомнений. Хоть этот опыт и стал разочаровывающим, он может придать нам свежей энергии. Мы хотим и должны доказать, что может называться лучшей командой Германии», – ответил в беседе с Kicker Сане.

Напомним, «Бавария» впервые с 2012 года не выиграла Бундеслигу – титул достался «Байеру».

Юлиан Нагельсманн был уволен из «Баварии» весной прошлого года.