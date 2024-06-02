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Сане оценил назначение Компани тренером «Баварии»

02 Июня 2024 • 23:23 Комментировать

Вингер «Баварии» Лерой Сане рассказал, что думает о назначении Венсана Компани на должность главного тренера команды.

Немецкий футболист уже знаком с бельгийцем – они вместе выступали за «Манчестер Сити». По итогам минувшего сезона начинающий наставник не смог спасти «Бёрнли» от вылета из АПЛ, но это не помешало «Баварии» довериться ему.

«Было ли назначение Компани правильным решением? Да. Будучи игроком, он всегда был абсолютным лидером с безупречным характером, всегда вёл людей за собой. Он очень заботился о нас, молодых игроках, всегда оказывал поддержку. Кроме того, он невероятно амбициозен. Все эти качества могут помочь ему стать выдающимся тренером. Я полностью уверен, что он хорошо справится в «Баварии», – сказал в интервью Kicker Сане.

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Бавария Венсан Компани Лерой Сане ещё теги
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