Назван возможный следующий клуб Ройса

Финал Лиги чемпионов стал для Марко Ройса последним матчем в футболке дортмундской «Боруссии». Об уходе 35-летнего футболиста из стана «шмелей» было объявлено ещё в мае. Как сообщает журналист Том Богерт, в настоящий момент идут продвинутые переговоры по возможному переходу Ройса в «Лос-Анджелес Гэлакси». Словом, футболист может продолжить карьеру в МЛС.

Всего за «Боруссию» Ройс провёл 429 матчей, в которых забил 170 голов и отдал 131 голевой пас на партнёра.

Напомним, что «Боруссия» в финальном поединке Лиги чемпионов проиграла на стадионе «Уэмбли» «Реалу» со счётом 0:2.