«Бавария» договорилась с топ-защитником

«Бавария» работает над усилением состава в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский гранд договорился с Джонатаном Та о возможном трансфере.

В то же время отмечается, что гарантии оформления перехода нет – «Бавария» только достигла принципиальной договорённости с игроком. При этом предметных переговоров с «Байером» мюнхенцы пока не вели.

Действующий контракт Джонатана Та с «Байером» рассчитан до середины 2025 года. Леверкузенцы, ставшие чемпионами Германии, рассчитывают сохранить 28-летнего футболиста.