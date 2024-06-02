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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» договорилась с топ-защитником

02 Июня 2024 • 19:40 Комментировать

«Бавария» работает над усилением состава в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский гранд договорился с Джонатаном Та о возможном трансфере.

В то же время отмечается, что гарантии оформления перехода нет – «Бавария» только достигла принципиальной договорённости с игроком. При этом предметных переговоров с «Байером» мюнхенцы пока не вели.

Действующий контракт Джонатана Та с «Байером» рассчитан до середины 2025 года. Леверкузенцы, ставшие чемпионами Германии, рассчитывают сохранить 28-летнего футболиста.

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