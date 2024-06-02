Флик хочет привести в «Барселону» игрока «Баварии» - известно имя

Недавно Ханс-Дитер Флик занял пост главного тренера «Барселоны». Как сообщает Bild, немецкий специалист хочет привести в каталонский клуб вингера Кингсли Комана из «Баварии». Флик прекрасно знает возможности этого футболиста по работе в Мюнхене.

В то же время отмечается, что потенциальный трансфер Комана пока находится не на продвинутой стадии, поскольку футболист сосредоточен на чемпионате Европы – 2024.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Кингсли Комана в 50 миллионов евро. В 27 матчах сезона вингер забил пять голов и отдал три голевых паса на партнёров.