Хуммельс высказался о возможном уходе из «Боруссии»

Защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс ответил на вопрос о своём будущем в немецкой команде.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист покинет «Боруссию» предстоящим летом. Главным претендентом на защитника является «Милан».

— Я пока не принял решение. Сейчас я разочарован после поражения в финале Лиги чемпионов. Пока не могу сказать, где я буду в июле, — цитирует Хуммельса BVBbuzz.

В минувшей кампании Хуммельс появился на поле в 40 встречах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой счет один ассист.

Трудовой договор защитника с «Боруссией» истекает в конце июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хуммельса в пять миллионов евро.