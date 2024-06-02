Хуммельс высказался о возможном уходе из «Боруссии»

Защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс ответил на вопрос о своём будущем в немецкой команде.
Ранее сообщалось, что 35-летний футболист покинет «Боруссию» предстоящим летом. Главным претендентом на защитника является «Милан».
— Я пока не принял решение. Сейчас я разочарован после поражения в финале Лиги чемпионов. Пока не могу сказать, где я буду в июле, — цитирует Хуммельса BVBbuzz.
В минувшей кампании Хуммельс появился на поле в 40 встречах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и записал на свой счет один ассист.
Трудовой договор защитника с «Боруссией» истекает в конце июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хуммельса в пять миллионов евро.
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