Бут: «Боруссия» в финале Лиги чемпионов — это случайность»

Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказался о поражении «шмелей» в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (0:2).

По мнению эксперта, главному тренеру «Боруссии» Эдину Терзичу не следовало выпускать на поле Марко Ройса вместо Карима Адейеми. Также Бут назвал выход дортмундцев в финал Лиги чемпионов случайностью.

«Боруссия» в финале Лиги чемпионов — это случайность? Честно сказать, случайность. Они прошли сложный «Атлетико», перевернули ход противостояния. «ПСЖ» в полуфинале тоже был фаворитом, но в итоге вчера в финале играла «Боруссия», — приводит слова Бута Metaratings.

Отметим, что в прошедшем розыгрыше чемпионата Германии «Боруссия» заняла лишь пятое место в турнирной таблице, отстав от первого «Байера» на 27 очков.