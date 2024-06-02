Ташуев: «Головин мог бы заменить Ройса в «Боруссии»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

Напомним, в ближайшее время немецкий клуб покинет полузащитник Марко Ройс. Как считает Ташуев, Головин смог бы заменить знаменитого немца.

«Да, по стилю он бы вписался и смог заменить Ройса. У них похожий функционал и антропометрия», — цитирует Ташуева Metaratings.

В прошедшем сезоне Головин провёл за «Монако» 27 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 30 миллионов евро.