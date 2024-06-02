«Реал» оставил Германию без шестого места в Лиге чемпионов

В субботу вечером «Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов со счётом 2:0. Голы во втором тайме забили Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. За счёт победы мадридцев прямую путёвку в основной раунд следующего розыгрыша Лиги чемпионов, как мы уже сообщали, получил «Шахтёр».

Стоит отметить, что если бы Лигу чемпионов выиграла «Боруссия», то она прошла бы в следующий розыгрыш турнира как действующий обладатель трофея. А дополнительная путёвка в турнир от Бундеслиги перешла бы от пятой «Боруссии» к шестому «Айнтрахту». Но «Реал» победил, и Германию в следующем сезоне Лиги чемпионов представят пять команд, а не шесть.

Напомним, что Бундеслига получила дополнительный билет в Лигу чемпионов за счёт попадания Германии в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА текущего сезона.

Стали известны все 29 команд, которые вышли в Лигу чемпионов напрямую