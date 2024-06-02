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В «Боруссии» прокомментировали поражение от «Реала»

02 Июня 2024 • 11:42 Комментировать

Ханс-Йоахим Вацке, являющийся гендиректором дортмундской «Боруссии», высказался о поражении от мадридского «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

«Команда хорошо проявила себя и должна была забивать в первом тайме. Мы отлично показали себя, игроков нельзя винить. Если в финале терять такие шансы, то победу по итогу заберет «Реал». Они это делали уже много раз», - передает слова руководителя клубная пресс-служба «шмелей».

Финал прошел на стадионе «Уэмбли» и завершился победой «королевского» клуба со счетом 2:0. Голами в составе мадридцев отметились Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке ещё теги
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