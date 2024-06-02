В «Боруссии» прокомментировали поражение от «Реала»

«Команда хорошо проявила себя и должна была забивать в первом тайме. Мы отлично показали себя, игроков нельзя винить. Если в финале терять такие шансы, то победу по итогу заберет «Реал». Они это делали уже много раз», - передает слова руководителя клубная пресс-служба «шмелей».