Компани принял решение по Дэвису в «Баварии»

Журналист Флориан Плеттенберг поделился в социальных сетях обновлённой информацией по будущему защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Как сообщает журналист, новый тренер мюнхенской команды Венсан Компани хочет сохранить 23-летнего канадца в команде.

«Бавария» обсуждает с Дэвисом новый контракт, но переговоры находятся на ранней стадии. Директора мюнхенского гранда Макс Эберль и Кристоф Фройнд в настоящий момент работают над поиском решения.

В сезоне 2023/2024 Альфонсо Дэвис провёл 42 матча, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач на партнёров. Слухи давно связывают канадца с «Реалом».