Магат оценил назначение Компани и перспективы «Баварии»

Известный тренер Феликс Магат высказался о перспективах «Баварии». На днях мюнхенский клуб объявил о назначении на пост главного тренера Венсана Компани.

«Я очень рад, что «Бавария» подписала на должность тренера очень успешного в прошлом игрока. Я считаю, что Бундеслига нуждается в таких экс-игроках высокого уровня, которые могли бы привнести свой опыт.

Следующий сезон «Бавария» проведёт лучше. На игроках лежит большая ответственность. Часто у них тренер был в качестве оправдания, но теперь это уже не так. В ближайшие год-два «Бавария» не будет доминировать», - цитирует Магата портал Goal.