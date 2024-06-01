Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Магат оценил назначение Компани и перспективы «Баварии»

01 Июня 2024 • 22:04 Комментировать

Известный тренер Феликс Магат высказался о перспективах «Баварии». На днях мюнхенский клуб объявил о назначении на пост главного тренера Венсана Компани.

«Я очень рад, что «Бавария» подписала на должность тренера очень успешного в прошлом игрока. Я считаю, что Бундеслига нуждается в таких экс-игроках высокого уровня, которые могли бы привнести свой опыт.

Следующий сезон «Бавария» проведёт лучше. На игроках лежит большая ответственность. Часто у них тренер был в качестве оправдания, но теперь это уже не так. В ближайшие год-два «Бавария» не будет доминировать», - цитирует Магата портал Goal.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Феликс Магат Венсан Компани ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием Беллингем назвал лучший гол в истории Лиги чемпионов
«Боруссия» Дортмунд - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Хави проведёт переговоры с топ-клубом АПЛ – известно название Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий
Спортивные новости
Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Плющев: Мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке, а порядок – это поражение на шести Олимпиадах подряд Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июня
22:55 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «Санчо совершал ошибки, но тен Хаг не смог выжать из него максимум»
22:04 · Германия. Бундеслига
Магат оценил назначение Компани и перспективы «Баварии»
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» хочет подписать большую звезду из АПЛ
18:58 · Германия. Бундеслига
Киммих ответил на вопрос о своём будущем
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» ещё не закрыл трансфер форварда из Бундеслиги 1
09:59 · Германия. Бундеслига
Киммих готов перейти в испанский гранд - это не «Барселона» 1
03:00 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» не сможет подписать Санчо 1
02:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» поборется с «Боруссией» и клубами Серии А за игрока «Ювентуса»
02:16 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд – о Санчо: «У этого парня есть характер»
01:36 · Германия. Бундеслига
Фройнд рассказал, почему Рангник отказал «Баварии»
01:20 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» высказался о Компани 1
31 Мая
23:37 · Англия. Премьер-лига
«Милан» выбыл из борьбы за Шешко, на которого также претендует гранд АПЛ
22:45 · Германия. Бундеслига
Хуммельс покинет «Боруссию» – назван главный претендент на игрока 1
22:41 · Германия. Бундеслига
«Бавария» возобновила переговоры с Дэвисом
22:02 · Германия. Бундеслига
Известна зарплата нового главного тренера «Баварии»
Все новости
Рекомендуем