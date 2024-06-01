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Киммих ответил на вопрос о своём будущем

01 Июня 2024 • 18:58 Комментировать

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих дал комментарий по поводу своего будущего. В последнее время слухи связывают игрока с испанскими грандами – с «Реалом» и «Барселоной».

«Будущее в «Баварии»? Это зависит не только от меня. Важно, чего хочет клуб. «Бавария» будет первой, с кем я буду что-то обсуждать по поводу моего будущего. У меня остался ещё один год по действующему контракту», - слова Киммиха приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

За «Баварию» Киммих провёл 390 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 42 гола и 104 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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