Киммих готов перейти в испанский гранд - это не «Барселона»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Bild.

По информации источника, звездный немецкий футболист готов рассмотреть вариант трудоустройства в «королевском» клубе. «Реал» может удовлетворить финансовые требования Киммиха, которые не потянула каталонская «Барселона».

При этом не исключено, что полузащитник может остаться в Мюнхене на следующий сезон. Йозуа хочет понять, какую роль ему предоставит в команде новый наставник Венсан Компани.

В минувшем сезоне Бундеслиги Киммих провел 28 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.