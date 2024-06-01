Фройнд рассказал, почему Рангник отказал «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о недавнем отказе Ральфа Рангника.

Мюнхенский клуб вёл переговоры с наставником сборной Австрии, но тот в конечном итоге решил остаться на своей нынешней должности.

«Мы продвинулись в обсуждения с Рангником. Конечно, он раздумывал над этим, поскольку «Бавария» есть «Бавария». В итоге он последовал зову сердца – ему не хотелось оставлять проект, с которым он работал, и для него очень важен предстоящий чемпионат Европы. Мы должны уважать его решение.

Мы столкнулись с рядом неудачных стечений обстоятельств при переговорах с тренерами. Но некоторые кандидаты, которые нам якобы отказали, даже не получали от нас предложений», – передаёт Bayern & Germany слова Фройнда.

Напомним, что главным тренером «Баварии» был назначен Венсан Компани.