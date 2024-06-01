Спортивный директор «Баварии» высказался о Компани

Кристоф Фройнд, занимающий должность спортивного директора «Баварии», поделился мыслями о новом главном тренере команды Венсане Компани.

Бельгийский специалист, до недавних пор работавший в «Бёрнли», был официально назначен на должность в «Баварии» в конце мая.

«Мы обменялись идеями о том, как хотим играть в футбол, какие игроки у нас есть и как мы хотим организовать команду. Важно, чтобы мы могли найти общий знаменатель. Новый тренер приступает к работе с большим энтузиазмом. Это своего рода новый старт. Компани выступает за развитие молодых игроков и их активную интеграцию в первую команду», – цитирует Bayern & Germany Фройнда.