Хуммельс покинет «Боруссию» – назван главный претендент на игрока

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс в скором времени покинет клуб.

Стороны решили не продлевать истекающий в июне контракт, сообщает журналист Патрик Бергер. Таким образом, предстоящий матч финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» станет для 35-летнего ветерана последним в составе «шмелей». Если верить источнику, главным претендентом на Хуммельса на данный момент является «Милан». Ожидается, что немец заменит уходящего из итальянского клуба Симона Кьяера.

Матс Хуммельс вернулся в «Боруссию» из «Баварии» в 2019 году. В текущем сезоне центрбек провёл 39 матчей за дортмундцев, отметившись четырьмя голами и одним ассистом.