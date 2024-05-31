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«Бавария» возобновила переговоры с Дэвисом

31 Мая 2024 • 22:41 Комментировать

Немецкая «Бавария» возобновила переговоры с игроком обороны Альфонсо Дэвисом.

Как информирует журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг, катализатором к возобновлению переговоров стало желание нового наставника «Баварии» Венсана Компани сохранить канадского футболиста в команде.

Мюнхенский клуб предлагает Дэвису контракт, рассчитанный до 2029 года с зарплатой в 13-14 млн евро плюс бонусы. Однако защитник запрашивает оклад в размере 20 млн евро в год.

Впрошедшем сезоне Дэвис принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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