Известна зарплата нового главного тренера «Баварии»

Стало известно, сколько будет зарабатывать Венсан Компани в мюнхенской «Баварии».

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, бельгийский специалист, который возглавил «Баварию» несколько дней назад, будет зарабатывать в клубе 7-9 миллионов евро. Это больше, чем до этого зарабатывали в мюнхенской команде Юлиан Нагельсманн и Ханс-Дитер Флик.

Напомним, Компани сменил в «Баварии» Томаса Тухеля, с которым мюнхенский коллектив в минувшем сезоне не выиграли ни одного трофея. До этого Компани работал с «Бёрнли», который вылетел из чемпионата Англии.