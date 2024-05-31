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«Реал» готов заплатить 40 млн евро за топ-игрока

31 Мая 2024 • 16:44 Комментировать

«Реал» работает над усилением состава команды. Мадридский гранд слухи давно связывают с защитником Альфонсо Дэвисом из «Баварии». Как стало известно Relevo, «сливочные» готовы предложить мюнхенцам за канадца 40 миллионов евро.

Отмечается, что Дэвис дал согласие на переход в «Реал». Теперь мадридскому клубу нужно договориться о трансфере с «Баварией».

В сезоне 2023/2024 Альфонсо Дэвис провёл 42 официальных матча, в которых записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров. Интересно, что один из голов Дэвис забил в ворота «Реала» в недавнем матче Лиги чемпионов.

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