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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вацке: «Доминирование «Баварии» в Бундеслиге больше не будет таким очевидным»

31 Мая 2024 • 00:00 Комментировать
Хоффенхайм
4:2
Бавария

Председатель правления дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке высказался о перспективах «Баварии».

В прошедшем сезоне мюнхенский гранд впервые за 12 лет не смог выиграть Бундеслигу – гегемонию прервал леверкузенский «Байер», также ставший победителем Кубка Германии.

«В ближайшие два-три года «Баварии» придётся нелегко – будет трудно добиться такого же превосходства над соперниками, как было при Гвардиоле. Думаю, конкуренция в Бундеслиге стала сильнее, что видно и по выступлениям в Европе. Я больше не верю в абсолютное господство «Баварии», в 11 титулов подряд.

Но факт остаётся фактом: «Бавария» превосходит любой другой немецкий клуб в финансовых возможностях, в Мюнхене сделают правильные выводы из этого сезона. В следующей кампании они снова будут на вершине», – заявил в интервью Bild Вацке, также занимающий должность вице-президента Немецкого футбольного союза.

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Бавария Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке Байер ещё теги

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