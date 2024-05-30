Кейн назвал личную цель на следующий сезон

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн получил награду от Globe Soccer как лучший бомбардир сезона 2023/2024. Английский футболист дал комментарий на этот счёт.

«Горжусь тем, что получил эту награду. Это награда для клуба и для всех моих партнёров по команде, ведь ни радушно приняли меня в моём первом сезоне в Бундеслиге. Надеюсь забить ещё больше голов в следующем сезоне», - написал Кейн в социальных сетях.

Во всех турнирах сезона 2023/2024 Гарри Кейн провёл 45 матчей, в которых записал на свой счёт 44 гола и 12 результативных передач на партнёров.

Напомним, что прошлым летом Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма».