Та прокомментировал интерес со стороны «Баварии»

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та прокомментировал интерес со стороны мюнхенской «Баварии». Напомним, команда Венсана Компани рассматривает вариант с летним трансфером 28-летнего немца.

«Я видел слухи, которые появлялись в последние недели и месяцы. Я могу это понять, ведь мой контракт с «Байером» истекает летом 2025 года. Тем не менее, сейчас я только присоединился к сборной Германии, поэтому сосредоточен только на Евро-2024. Я стараюсь игнорировать другие вещи настолько, насколько это возможно», – сказал Та на пресс-конференции.

Джонатан в минувшем сезоне выиграл чемпионат и Кубок Германии в составе «Байера».