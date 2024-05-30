Компани пригрозил игрокам «Баварии»

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани пригрозил футболистам команды. Бельгиец сообщил, что за клуб будут выступать только те игроки, которые имеют футбольный голод.

«Пока ещё слишком рано говорить о футболистах, но я с нетерпением жду возможности поработать с ними. Я хочу узнать, насколько голодны игроки. «Бавария» не стала чемпионом в этом сезоне, я знаком с ситуацией. Я посмотрю, как игроки достаточно голодны, чтобы играть за «Баварию», - сказал Компани журналистам.

Напомним, что Венсан Компани подписал с «Баварией» контракт до середины 2027 года. Ранее бельгиец тренировал «Бёрнли».