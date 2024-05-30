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Компани пригрозил игрокам «Баварии»

30 Мая 2024 • 14:41 Комментировать

Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани пригрозил футболистам команды. Бельгиец сообщил, что за клуб будут выступать только те игроки, которые имеют футбольный голод.

«Пока ещё слишком рано говорить о футболистах, но я с нетерпением жду возможности поработать с ними. Я хочу узнать, насколько голодны игроки. «Бавария» не стала чемпионом в этом сезоне, я знаком с ситуацией. Я посмотрю, как игроки достаточно голодны, чтобы играть за «Баварию», - сказал Компани журналистам.

Напомним, что Венсан Компани подписал с «Баварией» контракт до середины 2027 года. Ранее бельгиец тренировал «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Венсан Компани
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