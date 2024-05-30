Вацке: «Реал» заплатит за Беллингема больше 103 миллионов евро

Ханс-Йоахим Вацке, занимающий должность генерального директора дортмундской «Боруссии», дал понять, что «Реал» заплатит за Джуда Беллингем больше, чем 103 миллиона евро.

«Я всегда советовал Джуду, что если он уверен в желании сменить, то ему следует подумать о «Реале». И он меня послушал. Это самый большой клуб в мире.

Если бы речь шла всего о 103 миллионах евро, то это был бы плохой результат переговоров для нас», - сказал Вацке AS.

Портал Goal отмечает, что в отчёте «Боруссии» для фондовой биржи было указано, что общая сумма трансфера Беллингема с бонусами может достичь 128,51 миллиона евро. Судя по всему, именно на это указал Вацке.