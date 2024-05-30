«Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры

Недавно Тони Кроос шокировал фанатов «Реала», объявив о завершении карьеры после чемпионата Европы – 2024. Немец повесит бутсы на гвоздь довольно рано – в 34 года.

«Реал» хочет заменить Тони Крооса другим немецким полузащитником. Согласно информации Inside Eintracht FFM, мадридский гранд всерьёз заинтересован в подписании Йозуа Киммиха из «Баварии». Отмечается, что первые переговоры между «Реалом» и 29-летним футболистом уже состоялись.

Ранее в прессе писали о том, что Йозуа Киммих интересен «Барселоне». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

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