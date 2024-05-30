Компани рассказал, удивило ли его предложение «Баварии»

Новый тренер «Баварии» Венсан Компани ответил, удивило ли его предложение от мюнхенского клуба. Напомним, совсем недавно бельгийский специалист не смог удержать «Бёрнли» в Английской премьер-лиге.

«Я не был удивлен. Я настолько интенсивно живу своей работой, что у меня не остаётся много времени на удивление. Эберль и Фройнд сразу меня убедили, а позже и все остальные. В топ-клубах, таких как «Бавария», нужно держаться вместе. Не имеет значения, что думает внешний мир, меня это не волнует», – сказал Компани на пресс-конференции.

Отметим, что Венсан ранее выступал в Бундеслиге в качестве футболиста, но защищал цвета не «Баварии», а «Гамбурга».